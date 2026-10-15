"Amici 26", chi ha ottenuto il banco: tutti i concorrenti ammessi nella scuola

"Amici 26", tutti gli allievi entrati nella scuola
© Da video | Kashmere, cantante
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La nuova edizione di "Amici 26" ha preso ufficialmente il via e dopo la puntata d'esordio, in onda domenica 11 ottobre, i professori hanno incontrato gli aspiranti allievi per decidere a chi assegnare il banco che sancisce l'ingresso nella scuola. Durante gli appuntamenti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.25 su Canale 5, conosciamo dunque tutti i concorrenti che entrano a far parte del talent.
A questi si aggiungono i due sportivi che entrano a far parte della scuola per allenarsi e sfidare i rispettivi avversari. Domenica sono stati accolti in studio il pugile Gabriele Guidi Rontani e la judoka India Serafini. Per entrambi, il compito sarà quello di vincere le gare per tenersi il banco della scuola.
Come spiegato da Maria De Filippi durante il primo appuntamento di "Amici 26", i professori delle categorie in gara sono stati invitati a esaminare le esibizioni di cantanti e ballerini che avevano già attirato la loro attenzione grazie ai filmati di presentazione. Tale conferma permette ai concorrenti di accedere alla fase successiva, ovvero un ulteriore incontro con gli insegnanti interessati per concedere il banco della scuola.
Archiviata la prima fase dei provini, il talent prosegue con gli incontri tra professori e aspiranti concorrenti. Qui, gli insegnanti che hanno manifestato il proprio interesse hanno la possibilità di confermare la loro scelta, assegnando dunque il banco, oppure rivedere la loro decisione.
La selezione inizia da Kashmere, che dopo aver ottenuto tre Sì ha il privilegio di poter scegliere con quale professore iniziare il percorso ad "Amici". Impegnato in un negozio di vinili, capisce di voler fare il cantante all'età di 13 anni durante un concerto di Bennato e nel tempo sembra aver maturato un'autenticità saltata all'occhio degli insegnanti.
"Vi ringrazio veramente tanto ed è difficilissimo decidere. Io sono solito seguire l'istinto e l'istinto mi dice di dare la mia scelta ad Amadeus", commenta il venticinquenne, visibilmente emozionato.
Il secondo banco viene assegnato a Napo, 17 anni. Alla ricerca di uno stile unico che mischiasse break dance, modern e contaminato, il giovane attira l'interesse di Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini, con quest'ultima che diventa ufficialmente la sua insegnante.
La diciottenne Aurora è invece chiamata a decidere con chi intraprendere l'avventura ad "Amici" tra Rudy Zerbi e Samurai Jay. "Io sono una ragazza molto di pancia e ho sentito più Samurai Jay, probabilmente perché siamo pazzi tutti e due".
La diciottenne Anna, aveva superato le prime selezioni con il giudizio positivo di Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Dopo l'incontro in studio, la decisione della ragazza cade sulla Celentano.
Nel corso della prima puntata, Erness aveva conquistato l'interesse di Samurai Jay, il quale ha voluto risentirlo in studio. Dopo l'incontro, l'insegnante concede il suo secondo banco dopo quello assegnato ad Aura.
Chali, 17 anni, aveva ottenuto il consenso di Ambra Angiolini nonostante qualche perplessità. In sala prove, la professoressa conferma i suoi dubbi, ma decide comunque di concedere un'opportunità alla ragazza.
© Da video | Kashmere, cantante
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