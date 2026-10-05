"Amici 26", la nuova edizione al via domenica 11 ottobre su Canale 5

La scuola di "Amici" riapre le porte per la ventiseiesima edizione, al via domenica 11 ottobre su Canale 5. Il celebre talent di Maria De Filippi, che negli anni ha lanciato verso il successo cantanti come Annalisa, Alessandra Amoroso, Elodie e i The Kolors, oltre a ballerini del livello di Giuseppe Giofrè e Giulia Stabile, torna con una nuova stagione.
Si comincia con il pomeridiano, in onda domenica 11 ottobre alle 14.00 su Canale 5, per conoscere i concorrenti che si metteranno alla prova nel tentativo di entrare nella scuola e intraprendere l'intensa esperienza che condurrà solo alcuni di loro al Serale.
"Amici 25", come si è conclusa l'ultima edizione
A maggio, la venticinquesima edizione del talent show si era conclusa con il trionfo di Lorenzo Salvetti, che nell'ultimo televoto aveva avuto la meglio sul suo avversario Alessio Di Ponzio, secondo classificato e vincitore del circuito di ballo.
Cresciuto in provincia di Verona, Lorenzo si era avvicinato alla musica da giovanissimo, ereditando la passione dei genitori. Dall'età di 8 anni frequenta una scuola di musical e teatro e nel 2024 partecipa a "X Factor", arrivando fino alla finale. Aveva dunque deciso di rimettersi in gioco partecipando ad "Amici", dove puntata dopo puntata ha avuto modo di mostrare tutto il suo talento, fino a conquistare la coppa.
A completare il podio, alle spalle di Lorenzo Salvetti e Alessio Di Ponzio, il ballerino Emiliano Fiasco, vincitore del premio della critica.