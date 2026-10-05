"Amici 26", la nuova edizione al via domenica 11 ottobre su Canale 5

A maggio, la venticinquesima edizione del talent show si era conclusa con il trionfo di Lorenzo Salvetti, che nell'ultimo televoto aveva avuto la meglio sul suo avversario Alessio Di Ponzio, secondo classificato e vincitore del circuito di ballo.



Cresciuto in provincia di Verona, Lorenzo si era avvicinato alla musica da giovanissimo, ereditando la passione dei genitori. Dall'età di 8 anni frequenta una scuola di musical e teatro e nel 2024 partecipa a "X Factor", arrivando fino alla finale. Aveva dunque deciso di rimettersi in gioco partecipando ad "Amici", dove puntata dopo puntata ha avuto modo di mostrare tutto il suo talento, fino a conquistare la coppa.



A completare il podio, alle spalle di Lorenzo Salvetti e Alessio Di Ponzio, il ballerino Emiliano Fiasco, vincitore del premio della critica.

