"Amici 26", i nuovi professori, le esibizioni, la categoria sport: il riassunto della prima puntata

La ventiseiesima edizione di "Amici" è ufficialmente iniziata. Domenica 11 ottobre, nel pomeriggio di Canale 5, è andato in onda il primo appuntamento del talent condotto da Maria De Filippi, con tanti giovani pronti a mettersi in mostra per entrare a far parte della scuola. E tra le tante esibizioni di aspiranti cantanti e ballerini, si aggiunge un'importante novità legata allo sport.
I professori
La nuova stagione di "Amici" si apre con la presentazione delle commissioni chiamate a guidare l'esperienza degli allievi nella scuola. Accanto alle confermate Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, per la sezione ballo arriva Ambra Angiolini, mentre Amadeus e Samurai Jay affiancheranno Rudy Zerbi nel canto.
Le esibizioni
Durante la prima puntata, i responsabili artistici sono chiamati a seguire per la prima volta dal vivo le esibizioni di cantanti e ballerini già osservati attraverso dei filmati, per confermare le prime impressioni e conoscerli più a fondo. Solo in un secondo momento, i professori decideranno se assegnare a costoro il banco che sancisce l'ingresso nella scuola di "Amici".
Il primo a rompere il ghiaccio è Kashmere, venticinquenne che racconta di aver capito di voler fare il cantante all'età di 13 anni, durante un concerto di Bennato. Lo seguirà il giovane Napo, legato al ballo da quando aveva otto anni.
La categoria sport
Tra le principali novità della nuova edizione di "Amici", arrivano dei banchi che spettano a chi farà "un percorso a parte rispetto ai cantanti e ai ballerini", come spiegato da Maria De Filippi durante la puntata. La conduttrice accoglie in studio il pugile Gabriele Guidi Rontani, che entra a far parte della scuola con un ruolo particolare.
"Ho guardato le Olimpiadi, ho visto tanti sport importanti, dove magari c'è poca visibilità ma dietro c'è tanto sforzo e sacrificio. Avevamo pensato di far conoscere cosa c'è dietro quella maglia", annuncia Maria De Filippi, prima di lanciare un filmato di presentazione del giovane pugile.
Quindi, spiega ancora: "Gabriele si allenerà qui con tutti i responsabili del suo allenamento. Affronterà degli incontri di boxe qui dentro, con pugili esterni. Il suo obiettivo deve essere quello di riuscire a vincere per tenersi il banco".
Gabriele non è l'unico atleta a entrare a far parte della scuola. Pochi minuti più tardi un altro banco viene assegnato a India Serafini. Judoka ventenne, di Pomezia, racconta di essersi avvicinata a questa disciplina a 9 anni e di aver vissuto un momento particolarmente difficile di fronte alla scomparsa del padre, suo grande sostenitore: "Lui è venuto a mancare subito dopo i campionati italiani in cui ho vinto una delle gare più importanti della sua vita. Quello è stato un dolore fortissimo, ho affrontato momenti bui in cui non volevo neanche alzarmi dal letto. E il judo mi ha salvato in quel periodo, perché avevo l'obiettivo di partecipare agli Europei e successivamente ai Mondiali", afferma nella clip di presentazione.
Il ritorno di Lorenzo Salvetti
A riportare la coppa nello studio di "Amici" ci ha pensato Lorenzo Salvetti, vincitore della scorsa edizione. "Puoi capire questa esperienza solo vivendola. Ho conosciuto tanti lati di me che non conoscevo, ho scoperto tanto, ho sperimentato e fatto un sacco di cose - è il commento del cantante, visibilmente emozionato -. L'unico consiglio è di vivervela più naturalmente possibile, essere genuini e lasciarsi travolgere dalle emozioni, anche quelle negative". Il giovane ha dunque chiuso la prima puntata di "Amici 26" sulle note di "Oggetti Smarriti", il nuovo singolo interpretato insieme a Erocaddeo.