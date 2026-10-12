"Amici 26", i nuovi professori, le esibizioni, la categoria sport: il riassunto della prima puntata

Gabriele non è l'unico atleta a entrare a far parte della scuola. Pochi minuti più tardi un altro banco viene assegnato a India Serafini. Judoka ventenne, di Pomezia, racconta di essersi avvicinata a questa disciplina a 9 anni e di aver vissuto un momento particolarmente difficile di fronte alla scomparsa del padre, suo grande sostenitore: "Lui è venuto a mancare subito dopo i campionati italiani in cui ho vinto una delle gare più importanti della sua vita. Quello è stato un dolore fortissimo, ho affrontato momenti bui in cui non volevo neanche alzarmi dal letto. E il judo mi ha salvato in quel periodo, perché avevo l'obiettivo di partecipare agli Europei e successivamente ai Mondiali", afferma nella clip di presentazione.