Iva Zanicchi: "Sono stata una mamma distratta"

Per l'artista emiliana la bambina ha sofferto delle assenze per i tanti concerti tenuti in giro per l'Italia e nel resto del mondo. "Quando andavo a scuola la maestra capiva subito che ero andata in tournee perché diceva che mia figlia smetteva di studiare", racconta Zanicchi che poi aggiunge come, nonostante i molteplici impegni artistici, il rapporto mamma-figlia non è mai stato rovinato. "Michela è una donna veramente speciale, adesso che sono vecchia mi fa da mamma e mi cura", afferma la cantante che ammette di ricevere una grande "attenzione", prima tutto affettiva.