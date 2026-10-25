Matteo Materazzi: "La Sla mi ha insegnato molto"

"La malattia mi ha cambiato tantissimo, ti cambia la visione della vita. Non programmi ma vivi e sorridi, si va avanti per i figli, per insegnargli che la vita è anche questo, è sofferenza. Potevo morire di altre malattie, potevo morire d'infarto ad esempio e andarmene tra il giorno e la notte, ma il destino ha deciso che doveva andare così. La mia testa è lucidissima e ricordo tutto, più di mia moglie", scherza guardando sua moglie Maura ospite in studio.