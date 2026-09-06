Dietro questa particolare scelta cromatica non c'è un errore del parrucchiere, ma un chiaro riferimento cinematografico e culturale: "Mabon sta arrivando e noi ci prepariamo", ha scritto la cantante su Instagram, riferendosi all'equinozio d'autunno, per poi rimarcare la sua casata preferita: "E comunque sempre team Serpeverde". Il riferimento estetico è infatti ispirato a Narcissa Malfoy, celebre personaggio della saga di Harry Potter.