Francesca Michielin e il nuovo look in stile Harry Potter: "Team Serpeverde"
La cantante ha sfoggiato la nuova acconciatura sul suo profilo Instagram, celebrando l'autunno e uno dei suoi personaggi preferiti della saga fantasy
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Francesca Michielin ha sorpreso i fan con un look autunnale decisamente audace: una chioma bicolore caratterizzata da capelli nero corvino nella parte superiore e ciocche biondo platino in quella inferiore. Uno stacco cromatico netto che rappresenta la scelta perfetta per inaugurare la nuova stagione. La cantante, nel frattempo, va verso la conclusione del suo tour estivo, "Strega Comanda Summer Tour" e si prepara per la seconda tranches con "Francesca Michielin - Live nei teatri 2026", che partirà da Trento l'8 novembre.
L'omaggio a Harry Potter
Dietro questa particolare scelta cromatica non c'è un errore del parrucchiere, ma un chiaro riferimento cinematografico e culturale: "Mabon sta arrivando e noi ci prepariamo", ha scritto la cantante su Instagram, riferendosi all'equinozio d'autunno, per poi rimarcare la sua casata preferita: "E comunque sempre team Serpeverde". Il riferimento estetico è infatti ispirato a Narcissa Malfoy, celebre personaggio della saga di Harry Potter.
Le reazioni del web
La trasformazione ha immediatamente acceso il dibattito sui social. Da un lato, alcuni hanno apprezzato il coraggio e la creatività dell'esperimento, dall'altro i sostenitori di uno stile più classico hanno espresso critiche negative. C'è anche chi risolleva le polemiche legate alla scrittrice J.K. Rowling: "Dici di essere vicina alla comunità queer e poi ti paragoni al personaggio di una scrittrice che continua imperterrita a negare l'esistenza delle persone trans?", apostrofa un utente.