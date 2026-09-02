© Instagram | Flavio Cobolli e Matilde Galli, le foto di un amore cresciuto negli anni
© Instagram | Flavio Cobolli e Matilde Galli, le foto di un amore cresciuto negli anni
Il tennista azzurro e la compagna si sono conosciuti da giovanissimi. Matilde studia Economia sanitaria a Roma e sogna di dirigere un ospedale
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Al fianco di Flavio Cobolli, 24 anni, c'è da anni Matilde Galli, la fidanzata conosciuta quando era ancora lontano dai grandi palcoscenici del tennis internazionale. Una relazione vissuta con discrezione, ma della quale l'azzurro ha parlato apertamente, raccontando quanto la compagna sia diventata un punto di riferimento nella sua vita.
I due si sono conosciuti quando Flavio aveva 18 anni e Matilde 16, come ha raccontato Cobolli al "Corriere della Sera". All'epoca il tennista era ancora oltre la millesima posizione del ranking mondiale. "Mi ha scelto quando non ero nessuno", ha ricordato, spiegando di aver colto immediatamente la "purezza" della ragazza.
Matilde mantiene un profilo molto riservato e resta lontana dal mondo dello spettacolo. Anche il suo account Instagram è privato e gran parte delle informazioni sulla sua vita arriva proprio dalle dichiarazioni di Cobolli.
La ragazza studia Economia sanitaria all'Università Cattolica di Roma e sogna di dirigere un giorno una struttura ospedaliera. Gli studi non le permettono di accompagnare costantemente il fidanzato nei tornei, ma Cobolli ha raccontato all'ATP che Matilde segue comunque le sue partite, anche quando il fuso orario la costringe a guardarle nel cuore della notte.
"Il mio sogno più bello è vederla felice in quello che fa", ha spiegato il tennista, che a sua volta cerca di sostenerla nei momenti più impegnativi dell'università.
Matilde ha accompagnato Cobolli durante tutta la sua crescita sportiva. Nel 2026 lo ha raggiunto anche in alcuni tornei: dopo un inizio di stagione complicato, il tennista le ha chiesto di trascorrere un periodo con lui nel circuito. Poco dopo sono arrivati la semifinale a Delray Beach e il successo nell'ATP 500 di Acapulco.
Dopo la finale persa contro Ben Shelton a Monaco di Baviera, Cobolli ha anche scherzato con la fidanzata durante la premiazione: "Ieri l'ho chiamata e le ho detto: Ti prego, non farmi perdere, ma lei l'ha fatto. Quindi forse la prossima volta resterà a casa".
Sul futuro Cobolli non ha nascosto i suoi progetti: "Spero che staremo insieme per tutta la vita, che avremo dei figli che ci leghino ancora di più", ha dichiarato al "Corriere della Sera".
E ha aggiunto una frase che racconta il peso della relazione nella sua vita: "Io la mia esistenza non me la immagino, senza Matilde". Una storia iniziata quando il tennis dei grandi era ancora lontano e cresciuta insieme alla carriera di Cobolli.
© Chi | Claudia Canals e Carlos Alcaraz (Photo: Chi Magazine)
© Chi | Claudia Canals e Carlos Alcaraz (Photo: Chi Magazine)