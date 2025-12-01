Lorenzo Musetti è diventato ancora papà: è nato Leandro

La storia d’amore tra Musetti e Veronica Confalonieri è iniziata nel 2021 e, da allora, procede a gonfie vele. Il destino ha voluto che fosse proprio il mondo del tennis a farli incontrare: a fare da “cupido” sarebbe stata Valentina Confalonieri, sorella di Veronica, ex tennista e oggi allenatrice, nonché moglie del collega Gianluca Mager. Un colpo di fulmine che ha portato i due a costruire una vera famiglia: prima Ludovico, ora Leandro. Il tennista aveva già raccontato quanto la paternità avesse trasformato la sua vita: “Con la mia compagna Veronica è nata una famiglia. Il bimbo ci sta insegnando tanto. Mi ha aiutato a crescere come uomo e, quindi, come tennista”.