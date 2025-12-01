Logo Tgcom24
L’amore si moltiplica

Lorenzo Musetti è diventato ancora papà: è nato Leandro

A poco più di un anno mezzo dall’arrivo di Ludovico

01 Dic 2025 - 10:47
© Instagram

© Instagram

Fiocco azzurro in casa Musetti-Confalonieri! Il campione del tennis italiano ha accolto il suo secondogenito con un messaggio pieno di sentimento che ha subito fatto il giro del web. “L’amore si moltiplica”, ha scritto Lorenzo Musetti sui social, pubblicando una storia tenerissima in cui appare disteso accanto al piccolo Leandro, appena nato, con un cuoricino rosso a coronare questo momento magico.

La famiglia si allarga: Leandro arriva a poco più di un anno da Ludovico

  La gioia arriva a poco più di un anno dalla nascita del primogenito Ludovico, venuto alla luce nella primavera 2024. La coppia aveva comunicato la seconda gravidanza con grande emozione. Tra i primi a congratularsi anche Jasmine Paolini e Sara Errani, protagoniste del boom del tennis italiano, che non hanno perso l’occasione per festeggiare il loro amico e collega.

Un amore giovane ma già fortissimo

  La storia d’amore tra Musetti e Veronica Confalonieri è iniziata nel 2021 e, da allora, procede a gonfie vele. Il destino ha voluto che fosse proprio il mondo del tennis a farli incontrare: a fare da “cupido” sarebbe stata Valentina Confalonieri, sorella di Veronica, ex tennista e oggi allenatrice, nonché moglie del collega Gianluca Mager. Un colpo di fulmine che ha portato i due a costruire una vera famiglia: prima Ludovico, ora Leandro. Il tennista aveva già raccontato quanto la paternità avesse trasformato la sua vita: “Con la mia compagna Veronica è nata una famiglia. Il bimbo ci sta insegnando tanto. Mi ha aiutato a crescere come uomo e, quindi, come tennista”.

Chi è Veronica Confalonieri, la compagna del campione

  Classe 2002, originaria di Sanremo, Veronica la fidanzata di Musetti  è una giovane creativa. Dopo il diploma, ha coltivato la sua passione studiando Graphic Design allo IED di Milano, trasformando talento e intuito in una professione. Oggi lavora come designer, costruendo progetti visual per diversi settori, sempre con uno stile personale e riconoscibile. Pur seguendo spesso Lorenzo nei suoi impegni sportivi in giro per il mondo, Veronica mantiene un forte senso di indipendenza e lascia che siano i risultati del compagno a parlare per entrambi.

lorenzo musetti
gossip

Sullo stesso tema