Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri stanno insieme dal 2021, anno in cui si sono conosciuti grazie a Valentina, sorella di Veronica ed ex tennista, oggi allenatrice e moglie di Gianluca Mager. Da quell’incontro è nata una bella storia d’amore, coronata dalla nascita del piccolo Ludovico e ora si arricchirà con l’arrivo di un altro bebè. “Con la mia compagna Veronica è nata una famiglia. Il bimbo ci sta insegnando tanto. Mi ha aiutato a crescere come uomo e, quindi, come tennista” aveva detto l’estate scorsa Musetti a proposito dell’arrivo di Ludovico.