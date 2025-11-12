Chi è Veronica Confalonieri, la fidanzata di Lorenzo Musetti

Veronica e Lorenzo si sarebbero conosciuti nel 2020, grazie ad amicizie comuni legate al mondo del tennis. La sorella di lei, Valentina Confalonieri, è allenatrice e figura attiva nel circuito: un legame che avrebbe favorito l’incontro tra i due. La relazione è rimasta per molto tempo lontana dalle cronache. Solo nel 2022 hanno scelto di condividere qualche immagine insieme, mostrando una complicità semplice e naturale. Veronica accompagna spesso Lorenzo nei tornei, ma senza mai rinunciare al proprio spazio personale.