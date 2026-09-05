Dopo gli applausi, però, il momento più tenero è arrivato con l’ingresso di Valentino Rossi. L'ex pilota di MotoGp è arrivato insieme agli amici di sempre, tra cui Uccio Salucci, direttore del team VR46, per stare accanto alla sorella in una serata così importante. Dopo l’esibizione, un abbraccio ha raccontato più di molte parole l’affetto tra i due. "È la prima volta che mi sente cantare dal vivo", ha raccontato Clara con un sorriso. La presenza di Valentino, infatti, è stata una sorpresa fino all’ultimo: "L’ho saputo solo questa mattina che sarebbe venuto".