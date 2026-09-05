Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello al mare con le bimbe
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La cantautrice ha presentato il singolo "Quel poco di cuore" davanti ad amici e famiglia. Tra gli ospiti anche il celebre fratello
Le prime note hanno fatto cadere la tensione e lasciato spazio alla musica. Clara Rossi, in arte Clari, ha vissuto così il battesimo dal vivo di "Quel poco di cuore", il singolo che anticipa l’omonimo album in uscita il 25 settembre. Una serata speciale quella dello scorso giovedì al ristorante "Il Sorpasso", dove la cantautrice ha cantato dalle prime ore dell’aperitivo fino a mezzanotte accompagnata dalla sua band. Ma tra il pubblico c’era qualcuno capace di rendere quel momento ancora più importante: il fratello Valentino Rossi, arrivato a sorpresa per ascoltarla dal vivo.
All’inizio l’emozione era evidente. Poi, una volta iniziata l’esibizione, Clari si è lasciata andare, regalando agli invitati i brani del nuovo progetto e raccontando la parte più personale del disco. "Quel poco di cuore gioca sul fatto che quando non siamo bravi a esprimere le nostre emozioni può sembrare che non le abbiamo affatto", ha spiegato prima di cantare il singolo.
Un lavoro autobiografico e intimo, nato anche dalla necessità di imparare a non trattenere troppo quello che si prova. "Il cuore non va protetto troppo, altrimenti nessuno riesce più ad entrarci", ha detto Clara Rossi, invitando a viverlo fino in fondo, anche quando significa rischiare di ritrovarselo "a terra in mille pezzi" e doverlo ricostruire. Ad accompagnarla Nicolas Pandolfi alla chitarra, Matilda Valentini alle tastiere, Giacomo Bartolini al basso e Francesco Cazzanti alla batteria.
Dopo gli applausi, però, il momento più tenero è arrivato con l’ingresso di Valentino Rossi. L'ex pilota di MotoGp è arrivato insieme agli amici di sempre, tra cui Uccio Salucci, direttore del team VR46, per stare accanto alla sorella in una serata così importante. Dopo l’esibizione, un abbraccio ha raccontato più di molte parole l’affetto tra i due. "È la prima volta che mi sente cantare dal vivo", ha raccontato Clara con un sorriso. La presenza di Valentino, infatti, è stata una sorpresa fino all’ultimo: "L’ho saputo solo questa mattina che sarebbe venuto".
In prima fila anche mamma Lorena Quieti, visibilmente commossa, insieme ai familiari e agli amici più stretti. Assente papà Graziano Rossi, che però ha fatto sapere a Il Resto del Carlino di aver apprezzato le parole della figlia e il suo desiderio di ricucire ogni distanza. A chiudere la serata, il brindisi e una torta dedicata alla copertina del singolo, mentre Clara e gli invitati hanno trasformato le foto ricordo in piccoli cuori fatti con le dita.
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