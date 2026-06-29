Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello al mare con le bimbe
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Valentino Rossi si è tenuto alla larga da uno dei giorni più importanti nella vita del padre Graziano. Sabato 27 giugno, il 72enne ha sposato Ambra Arpino con una cerimonia civile celebrata al Conventino di Monteciccardo, nel Pesarese, davanti a una ristretta cerchia di parenti e amici. Una scelta all'insegna della discrezione, senza clamore né grandi festeggiamenti, che ha segnato un nuovo capitolo nella storia della coppia dopo anni vissuti anche tra difficoltà e vicende giudiziarie.
Gli sposi sono arrivati a bordo di una Nissan sportiva nera. Ambra Arpino ha scelto un classico abito bianco con velo e bouquet candido, mentre Graziano Rossi ha preferito uno stile informale, con pantaloni blu, maglietta bianca e la giacca portata in mano per affrontare il caldo estivo. A celebrare il rito è stato il presidente del Consiglio comunale di Pesaro, Enzo Belloni.
Dopo lo scambio delle fedi, la festa è proseguita con un pranzo in un ristorante sul colle San Bartolo. Monteciccardo non è stata una scelta casuale: Ambra ha sempre definito quel borgo il suo luogo del cuore, dove in passato è stata anche presidente della Pro Loco e ha costruito molti dei ricordi più importanti della sua vita.
L'assenza di Valentino Rossi ha però inevitabilmente fatto discutere. Il nove volte campione del mondo non ha preso parte alle nozze del padre, un matrimonio che in passato aveva apertamente osteggiato.
Alla base delle tensioni c'era la denuncia presentata dal pilota nei confronti di Ambra Arpino, accusata di circonvenzione di incapace in relazione alla gestione del patrimonio di Graziano Rossi e a un presunto trasferimento di circa 200 mila euro. La vicenda si è conclusa con l'archiviazione delle accuse, mentre Graziano ha sempre difeso la propria compagna.
Chiuso il capitolo giudiziario, la coppia ha deciso di ufficializzare un rapporto costruito negli anni. Un sì celebrato con semplicità e lontano dai riflettori, ma inesorabilmente destinato ad attirare l'attenzione per l'assenza del celebre figlio, protagonista silenzioso di una storia familiare che continua a far discutere.
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