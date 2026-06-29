Gli sposi sono arrivati a bordo di una Nissan sportiva nera. Ambra Arpino ha scelto un classico abito bianco con velo e bouquet candido, mentre Graziano Rossi ha preferito uno stile informale, con pantaloni blu, maglietta bianca e la giacca portata in mano per affrontare il caldo estivo. A celebrare il rito è stato il presidente del Consiglio comunale di Pesaro, Enzo Belloni.