Per Ambra sembra essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale dopo le relazioni che negli anni hanno accompagnato anche la sua vita pubblica. L’attrice è stata a lungo legata a Francesco Renga, 58 anni, dal quale ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. Dopo la separazione, i due hanno mantenuto un rapporto sereno e proprio il mondo della musica rappresenta uno dei fili che, nel tempo, hanno incrociato le strade di Ambra e Cibelli.