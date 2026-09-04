© Chi | Ambra Angiolini e Pico Cibelli tra baci e abbracci in pubblico, le foto
© Chi | Ambra Angiolini e Pico Cibelli tra baci e abbracci in pubblico, le foto
© Chi | Ambra Angiolini e Pico Cibelli tra baci e abbracci in pubblico, le foto
© Chi | Ambra Angiolini e Pico Cibelli tra baci e abbracci in pubblico, le foto
Ambra Angiolini e Pico Cibelli non si nascondono più. La storia tra l’attrice 49enne e il discografico prosegue e le nuove immagini pubblicate dal settimanale "Chi" in edicola raccontano una coppia sempre più affiatata. I due sono stati fotografati insieme in compagnia di Jolanda Renga, 22 anni, la figlia di Ambra e Francesco Renga, e del fidanzato della ragazza, in un momento di quotidianità condivisa.
Per Ambra sembra essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale dopo le relazioni che negli anni hanno accompagnato anche la sua vita pubblica. L’attrice è stata a lungo legata a Francesco Renga, 58 anni, dal quale ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. Dopo la separazione, i due hanno mantenuto un rapporto sereno e proprio il mondo della musica rappresenta uno dei fili che, nel tempo, hanno incrociato le strade di Ambra e Cibelli.
Pico Cibelli, 48 anni, è presidente e amministratore delegato di Warner Music Italy e da anni lavora nel settore discografico. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di collaborare anche con Renga e di incontrare più volte Angiolini. La conoscenza tra i due, dunque, non sarebbe recente, mentre il legame sentimentale è nato soltanto successivamente.
A raccontare qualcosa dell'intesa tra loro erano stati anche alcuni scambi sui social. In un post Ambra aveva scritto: "Mi sarebbe piaciuto innamorarmi di qualcuno per come sta al mondo". Cibelli aveva replicato: "Difficile. Ma incredibilmente giusto". Parole che, rilette alla luce della loro relazione, avevano attirato inevitabilmente l'attenzione.
Oggi la coppia appare sempre più lontana dalla necessità di proteggersi dagli sguardi. Le fotografie mostrano Ambra e Pico complici e affettuosi, ma soprattutto inseriti in una dimensione familiare che comprende anche Jolanda.
È proprio la quotidianità l'aspetto che Angiolini sembra apprezzare maggiormente di questa nuova relazione. Parlando di Cibelli, l'attrice ha spiegato: "La scoperta più grande è la quotidianità. Dopo il padre dei miei figli, non l'avevo più condivisa con nessuno".
Una frase che racconta il peso assunto da questo rapporto nella sua vita. Dopo la fine della lunga storia con Renga e la successiva relazione con Massimiliano Allegri, 59 anni, Ambra sembra aver ritrovato una dimensione sentimentale più stabile. E le nuove foto insieme a Pico, Jolanda e al fidanzato della ragazza mostrano proprio quella normalità condivisa che oggi l'attrice considera una delle conquiste più importanti del loro amore.
© Instagram | Ambra Angiolini e Pico Cibelli
© Instagram | Ambra Angiolini e Pico Cibelli