Ambra sottolinea che con Pico ha riscoperto la quotidianità, qualcosa che dopo Francesco Renga non aveva più condiviso con nessuno. Nel suo racconto c'è anche spazio per l'ironia: del compagno apprezza il sorriso, capace di scacciare la negatività "meglio del palo santo", mentre lei spera di poter essere per lui la "salvia bianca". E a chi le chiede come abbia capito che si trattava di una storia diversa dalle altre, risponde con una frase semplice e diretta: "Mi ha vista struccata dal primo giorno".