La relazione tra Paola Caruso e Fabio Talin aveva già suscitato curiosità anche per la loro differenza d'età. La showgirl ha 41 anni, mentre l'imprenditore ne ha 60: tra loro ci sono quindi 19 anni di differenza. Talin è il fondatore e amministratore delegato di TrueStar Group, azienda attiva nel settore dei servizi aeroportuali. Prima di dedicarsi all'imprenditoria, ha avuto anche un'esperienza nel mondo delle competizioni automobilistiche, arrivando a correre in Formula 3.