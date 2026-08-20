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Paola Caruso si sfoga su Instagram: "Sceglierò sempre mio figlio, chi non lo capisce non mi ama"

La showgirl pubblica un messaggio amaro sui social: "Evidentemente la felicità di un sogno non è per tutti in questa vita"

20 Ago 2026 - 12:21
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© Instagram @paolacarusoofficial

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Paola Caruso si è sfogata nelle Stories di Instagram pubblicando un lungo messaggio su sfondo nero, parlando della propria vita privata e soprattutto del rapporto con il figlio di 7 anni, Michele. La showgirl fa riferimento a una persona che non comprenderebbe fino in fondo le sue priorità.

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Lo sfogo di Paola Caruso: "Esisto solo io per mio figlio"

 "Evidentemente la felicità di un sogno non è per tutti in questa vita", esordisce l'ex Bonas di "Avanti un altro!". Poi il pensiero va alla famiglia e agli anni affrontati quasi sempre solo contando sulle proprie forze: "Alcune donne nascono con un destino, purtroppo non ho una famiglia dietro che mi ha potuto aiutare in questi anni. Esisto solo io per mio figlio".

Ma è soprattutto l'ultima parte del messaggio che ha attirato l'attenzione dei follower. "Chi non capisce questo evidentemente non mi ama con un cuore vero e puro", scrive Caruso, prima di ribadire quale sia il punto sul quale non è disposta a scendere a compromessi: "Io sceglierò sempre mio figlio su tutto e tutti".

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Una vita familiare segnata da perdite e battaglie

 Come detto, Caruso nelle Stories ha scritto: "Non ho una famiglia che mi ha potuto aiutare". Dietro questa frase c'è una storia personale molto complessa: la showgirl ha scoperto a 13 anni di essere stata adottata. Il padre adottivo Michele è morto nel 2015, mentre la madre adottiva Wanda, da tempo malata di Alzheimer, è scomparsa nel 2025. Da adulta la showgirl ha inoltre ritrovato la madre biologica.

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La parte più difficile degli ultimi anni, però, è stata quella legata alla salute del figlio Michele. Nel 2022, durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, il bambino subì una lesione al nervo sciatico dopo una puntura. Da allora Caruso ha affrontato visite, terapie e viaggi negli Stati Uniti fino all'intervento che ha permesso al figlio di tornare a camminare senza tutore, pur in presenza di un danno definito permanente. In aggiunta, il riconoscimento del bambino da parte del padre era arrivato soltanto dopo una battaglia legale durata quattro anni. Alla luce di questo travagliato percorso, le parole di Paola assumono un peso diverso: prima di qualsiasi storia d'amore, ribadisce, viene il figlio Michele.

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© Instagram | Paola Caruso
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