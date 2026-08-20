Come detto, Caruso nelle Stories ha scritto: "Non ho una famiglia che mi ha potuto aiutare". Dietro questa frase c'è una storia personale molto complessa: la showgirl ha scoperto a 13 anni di essere stata adottata. Il padre adottivo Michele è morto nel 2015, mentre la madre adottiva Wanda, da tempo malata di Alzheimer, è scomparsa nel 2025. Da adulta la showgirl ha inoltre ritrovato la madre biologica.