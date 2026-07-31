Elettra Lamborghini a Ibiza non perde la finale di "Temptation Island"

Neanche una vacanza a Ibiza è riuscita a far perdere a Elettra Lamborghini l'ultima attesissima puntata di Temptation Island. La cantante si trovava sull'isola insieme al marito Afrojack e tra mare, relax e romantici pranzi di coppia ha condiviso con i follower alcuni momenti della sua quotidianità. Le immagini su Instagram mostrano Elettra Lamborghini, mentre si gode il sole e si concede qualche ora di relax. Ma c'è uno scatto che più di tutti ha attirato l'attenzione dei fan: la cantante si è fotografata immersa nella vasca da bagno, mentre seguiva la puntata finale di Temptation Island per non perdersi il reality che ha dominato gli ascolti estivi.



Un dettaglio che i follower hanno apprezzato e commentato, rendendo ancora più virali gli scatti condivisi da Ibiza.