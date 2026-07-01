Elettra Lamborghini: "Smettetela di modificare le mie foto"

© Instagram | Lo sfogo di Elettra Lamborghini contro chi modifica le sue foto
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Elettra Lamborghini ha deciso di dire basta. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, la cantante si è sfogata contro un'abitudine che, a suo dire, sta diventando sempre più diffusa: le sue fotografie vengono modificate con filtri prima della pubblicazione online. Con toni duri, la 32enne ha espresso tutto il suo disappunto, spiegando di essere stanca di vedere immagini ritoccate che non la rappresentano e che vengono condivise senza il suo consenso.
Elettra Lamborghini ha mostrato ai follower una serie di fotografie alterate, spiegando che non si tratta di episodi isolati né di immagini ritoccate soltanto dai fan. La cantante ha raccontato di aver affrontato proprio il giorno prima questo argomento e di essersi ritrovata nuovamente taggata in un altro scatto modificato. Ha rivendicato la bellezza della foto originale e ha criticato pesantemente i ritocchi effettuati, sottolineando come il risultato finale non corrisponda affatto al suo aspetto reale.
"Entrando nel dettaglio, la cantante ha elencato gli elementi che, secondo lei, sono stati alterati. Ha spiegato di non avere gli occhi così scuri, né quei denti, aggiungendo che nelle fotografie compaiono persino tatuaggi che in realtà non possiede, sia sul braccio sia sul polso.
Per questo motivo ha ribadito con forza che quelle immagini non la rappresentano e si è chiesta quale sia il motivo di modificarle quando lo scatto originale sarebbe stato, a suo giudizio, già perfettamente riuscito.
Lo sfogo è poi proseguito con parole ancora più dure. Elettra Lamborghini ha confessato di essere ormai esasperata da questa situazione, ribadendo che le fotografie ritoccate non corrispondono alla sua immagine reale e chiedendo ai follower se ritengano normale alterare il volto e l'aspetto di una persona senza il suo consenso. La cantante ha sottolineato di non aver mai autorizzato nessuno a intervenire sulle sue fotografie, evidenziando come questo comportamento le provochi un forte fastidio.
Per rafforzare il suo messaggio, Elettra Lamborghini ha pubblicato anche alcune immagini nella loro versione originale, spiegando di trovarle già belle così come sono. Ha poi mostrato un altro caso in cui, a suo dire, perfino lo stesso fotografo avrebbe condiviso una versione modificata dello scatto.
Secondo la cantante, il volto ritoccato non le appartiene affatto. Lo sfogo si è concluso con alcuni video in cui ha ironizzato sui sorrisi giudicati troppo artificiali presenti nelle immagini alterate, trasformando la rabbia in sarcasmo ma ribadendo con fermezza il suo messaggio: le fotografie ritoccate che circolano online non raccontano la sua vera immagine e questa abitudine, per lei, dovrebbe finire una volta per tutte.
© instgram
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