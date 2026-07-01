Elettra Lamborghini: "Smettetela di modificare le mie foto"

Elettra Lamborghini ha mostrato ai follower una serie di fotografie alterate, spiegando che non si tratta di episodi isolati né di immagini ritoccate soltanto dai fan. La cantante ha raccontato di aver affrontato proprio il giorno prima questo argomento e di essersi ritrovata nuovamente taggata in un altro scatto modificato. Ha rivendicato la bellezza della foto originale e ha criticato pesantemente i ritocchi effettuati, sottolineando come il risultato finale non corrisponda affatto al suo aspetto reale.