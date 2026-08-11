"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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L'ex protagonista del programma condivide uno scatto dal reparto e rassicura: i medici stanno facendo il possibile perché il figlio non nasca troppo presto
Valentina Riccio e la gravidanza a rischio © Instagram @ricciov175
Valentina Riccio è ricoverata in ospedale e in queste ore i medici stanno facendo il possibile perché il bambino che porta in grembo non venga alla luce troppo presto. A raccontarlo è stata la stessa ex protagonista di Temptation Island, che dal letto d'ospedale ha condiviso con i suoi follower uno scatto e poche righe cariche di emozione: "Stanno facendo tutto il possibile per evitare che il mio piccolo nasca, perché è ancora troppo presto". Il bimbo è il figlio atteso dalla relazione con Antonio Panico.
L'immagine pubblicata sui social ha subito toccato chi segue la coppia. Valentina ha spiegato di trovarsi ricoverata perché il figlio che aspetta sembra avere fretta di nascere, mentre avrebbe ancora bisogno di restare nel grembo materno per completare la sua formazione. I medici, ha fatto sapere, stanno provando a guadagnare tempo prezioso. Solo qualche mese fa i due futuri genitori avevano scoperto il sesso del bambino: sarà un maschietto.
Non è il primo campanello d'allarme di questa gravidanza. Già il mese scorso Valentina aveva raccontato ai follower di essersi recata in ospedale, avvertendo che qualcosa non andava per il verso giusto. In quell'occasione tra lei e Antonio era nata una discussione accesa, tanto da far temere una rottura definitiva. La situazione, poi, era rientrata.
Le tensioni, del resto, non sono una novità per la coppia. Già durante la partecipazione a Temptation Island i due avevano mostrato problemi di coppia. Una volta terminata l'esperienza, però, avevano deciso di concedersi un'altra possibilità: una scelta che li ha portati prima al matrimonio e poi, a sorpresa, all'annuncio dell'arrivo di un figlio.
Nelle parole di Valentina Riccio si legge tutta la delicatezza del momento, ma anche la gratitudine per l'affetto ricevuto e la fiducia riposta nei medici. "Amici, grazie infinite per i tantissimi messaggi e per le chiamate. Come sempre, non ci sono parole per ringraziarvi per tutto l'affetto che mi state dimostrando. Sono ricoverata in ospedale e stanno facendo tutte le cure e tutto il possibile per evitare che il mio piccolo nasca, perché è ancora troppo presto. In momenti come questo mi affido completamente ai medici e, soprattutto, alla speranza che tutto andrà bene. Grazie davvero a tutti per la vostra vicinanza. Grazie a te vita mia che non ci lasci un solo secondo. Ti amo @tony_panico"
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