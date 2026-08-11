Valentina Riccio è ricoverata in ospedale e in queste ore i medici stanno facendo il possibile perché il bambino che porta in grembo non venga alla luce troppo presto. A raccontarlo è stata la stessa ex protagonista di Temptation Island, che dal letto d'ospedale ha condiviso con i suoi follower uno scatto e poche righe cariche di emozione: "Stanno facendo tutto il possibile per evitare che il mio piccolo nasca, perché è ancora troppo presto". Il bimbo è il figlio atteso dalla relazione con Antonio Panico.