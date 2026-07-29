"Temptation Island", Giovanni e Sabrina a confronto un mese dopo: "Mi hai distrutto"

Un mese dopo l'intenso falò di confronto che a "Temptation Island" li ha visti protagonisti, Sabrina e Giovanni si rivedono per la prima volta, dando così vita a un nuovo faccia a faccia tra i due. Ma nonostante i primi tentativi di un chiarimento, entrambi restano fermi sulle proprie posizioni, confermando l'intenzione di prendere due strade diverse.
Il percorso di Sabrina e Giovanni a "Temptation Island"
Fidanzati da sei anni, Sabrina e Giovanni partecipano a "Temptation Island" per trovare le risposte a una relazione segnata da dubbi, incomprensioni e una crescente distanza. Il ragazzo non sa se lei sia ancora realmente innamorata e inizia il percorso nel programma con il sospetto di un tradimento. I suoi dubbi trovano conferma nelle parole di Sabrina, che nel villaggio delle fidanzate ammette di aver avuto una "distrazione".
A tale premessa, nel reality si fa strada la conoscenza con il single Lory, con delle immagini che spingono Giovanni a chiedere per due volte il falò di confronto anticipato. In entrambe le occasioni, la sua richiesta viene respinta e il ragazzo prova ad aprirsi con la single Elisa.
Il confronto finale arriva dopo il bacio tra Sabrina e Lori, un gesto che non viene perdonato da Giovanni e che spinge la coppia a interrompere la relazione.
Sabrina e Giovanni, un mese dopo
Archiviata l'esperienza a "Temptation Island", Giovanni riabbraccia Filippo Bisciglia per aggiornarlo sulle sue sensazioni. "Sono molto più sereno, sono tornato alla vita normale anche se ci sono alti e bassi", esordisce il giovane, evidenziando anche le difficoltà emerse dopo il programma. "Sabrina per me era casa, il mio rifugio e il mio sfogo, perciò rientrare a casa mi ha fatto sentire spaesato. Mi sono abituato ovviamente, ma da quel giorno non abbiamo avuto più rapporti. Mi ha scritto quando stavamo rientrando a casa, poi per qualche giorno non ci siamo più sentiti perché lei voleva che ci incontrassimo. Ma io non mi sentivo pronto, ero arrabbiato e non avevo ancora metabolizzato".
Il nuovo incontro tra Sabrina e Giovanni
Dopo aver ascoltato la versione di Giovanni, il conduttore Filippo Bisciglia propone un faccia a faccia con Sabrina proprio davanti a lui. E i due danno così vita a un confronto destinato a caricarsi di tensione col passare dei minuti.
Se in un primo momento il giovane manifesta l'affetto che continuerà a provare per Sabrina, evitando l'intenzione di giudicare i suoi comportamenti, successivamente Giovanni elenca gli episodi che lo hanno infastidito durante il percorso a "Temptation Island".
"Quando tu baci Lori o hai un'attrazione per lui, io non ti posso giudicare. Il problema è che manchi di rispetto a una persona", sono le dichiarazioni di Giovanni.
"Mi ha regalato delle emozioni, ma mi ha fatto troppo male", prosegue, ribadendo di non provare più nessun sentimento per Sabrina -. Io non sono arrabbiato, io sono deluso perché mi aspettavo delle risposte, ma non questo".
"Io non vorrei che in questo contesto, con questa popolarità, lui non mi sta pensando e si sia convinto che non mi ama più. Però non vorrei che dopo, quando passa tutto questo, magari ritorna", è la provocazione di Sabrina, poco convinta del fatto che il sentimento di Giovanni non possa essere del tutto svanito in pochi giorni.
"Come dovrei amarti dopo tutto quello che mi hai fatto passare? Non riesci a desiderare una persona che ti ha schiacciato mille volte. Tu mi hai distrutto", ribadisce il ragazzo, confermando infine l'intenzione di poter conoscere in futuro la single Elisa.