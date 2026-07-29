"Temptation Island", Giovanni e Sabrina a confronto un mese dopo: "Mi hai distrutto"

Dopo aver ascoltato la versione di Giovanni, il conduttore Filippo Bisciglia propone un faccia a faccia con Sabrina proprio davanti a lui. E i due danno così vita a un confronto destinato a caricarsi di tensione col passare dei minuti.

Se in un primo momento il giovane manifesta l'affetto che continuerà a provare per Sabrina, evitando l'intenzione di giudicare i suoi comportamenti, successivamente Giovanni elenca gli episodi che lo hanno infastidito durante il percorso a "Temptation Island".

"Quando tu baci Lori o hai un'attrazione per lui, io non ti posso giudicare. Il problema è che manchi di rispetto a una persona", sono le dichiarazioni di Giovanni.



"Mi ha regalato delle emozioni, ma mi ha fatto troppo male", prosegue, ribadendo di non provare più nessun sentimento per Sabrina -. Io non sono arrabbiato, io sono deluso perché mi aspettavo delle risposte, ma non questo".



"Io non vorrei che in questo contesto, con questa popolarità, lui non mi sta pensando e si sia convinto che non mi ama più. Però non vorrei che dopo, quando passa tutto questo, magari ritorna", è la provocazione di Sabrina, poco convinta del fatto che il sentimento di Giovanni non possa essere del tutto svanito in pochi giorni.



"Come dovrei amarti dopo tutto quello che mi hai fatto passare? Non riesci a desiderare una persona che ti ha schiacciato mille volte. Tu mi hai distrutto", ribadisce il ragazzo, confermando infine l'intenzione di poter conoscere in futuro la single Elisa.