"Temptation Island", Giovanni abbandona il falò con Sabrina e poi la lascia: "Non ti amo più"
Dopo aver atteso a lungo un confronto con la sua fidanzata Giovanni ha cercato di evitarla, pur di abbandonare il programma e ricominciare la sua vita da single
© Da video
A "Temptation Island" è finita la storia di Sabrina e Giovanni. Dopo aver visto il video del presunto (e discusso) bacio tra Sabrina e Lory, Giovanni aveva chiesto il falò di confronto. Il ragazzo era andato da Filippo Bisciglia con una richiesta precisa: se Sabrina non si fosse presentata anche stavolta, sarebbe andato via da solo. "Mi ha anticipato, anzi lo avrei voluto chiedere io", è stata la risposta della ragazza all'invito al falò da parte del conduttore.
Il falò tra Sabrina e Giovanni
Sabrina e Giovanni si ritrovano finalmente faccia a faccia: "Non l'hai nemmeno guardata", è il commento rivolto da Filippo Bisciglia a Giovanni. "Non mi va di perdere tempo, perché è un dono prezioso. Non voglio perdere tempo a soffermarmi su cose che non mi importano più. Voglio stare solo…", sono le primissime parole del ragazzo. Fatta questa premessa, Giovanni si dirige verso Bisciglia lo saluta e se ne va. Sabrina prova a seguirlo: "Perché dobbiamo fare sempre le stesse scene? Così mi confermi di essere immaturo come al solito".
La fuga di Giovanni
Anche Filippo Bisciglia insegue il ragazzo, provandolo a farlo ragionare: "Per rispetto al sentimento che hai avuto in tutti questi anni, affrontala. Il sentimento c'è stato? Sì. Sei un uomo? Sì. Affronti i problemi? Sì. Fidati, sono un po' più grande". Grazie a questo intervento, Giovanni decide di tornare sul tronco e affrontare Sabrina. "Lui scappa sempre dai problemi, non affronta la realtà", dice Sabrina. "Lui è un muro, con me non parla mai". Giovanni è apparso molto ferito e poco predisposto al dialogo, limitandosi a dire: "Ho visto baci sotto la coperta, poi lei che lo ha rinnegato. Per fortuna lui è un ragazzo serio". "Non c'è stato un bacio vero, ci siamo sfiorati le labbra - è la risposta di Sabrina -, ma io mi sono ritratta. Tu invece hai visto queste immagini e hai detto che avresti iniziato a lasciarti andare con Elisa per ripicca".
Il confronto finale
La discussione prosegue e porta Giovanni a dire una frase molto forte: "Non la amo più". Poi spiega il motivo: "Quando manca la fiducia in una relazione, questa inizia a deteriorarsi. Non l'ho capito in pochissimi giorni, ho portato questa sofferenza con me a lungo - ha aggiunto -, poi siamo venuti qua e la fiducia è caduta ancora una volta dopo appena trenta secondi". Sabrina, dal canto suo, sposta il discorso sul lato pratico della relazione, in particolare soffermandosi sul lavoro precario di Giovanni. La ragazza riconosce che il suo fidanzato non le ha fatto mai mancare niente sotto quell'aspetto, ma di desiderare per lui un impiego migliore del venditore ambulante di brioche.
Giovanni continua a ripetere di voler andare via e di non amare più Sabrina. Entrambi continuano a parlare della loro storia da due location diverse: Sabrina ancora sul tronco con Filippo Bisciglia, mentre Giovanni lontano dal falò con la produzione. Entrambi provano a giustificare le proprie scelte, ma entrambi convengono su un punto: la loro storia è finita. Sarà davvero così? Per scoprirlo bisogna aspettare la puntata finale di "Temptation Island" in onda mercoledì 29 luglio, quando scopriremo cosa è successo alle coppie a un mese dalla fine del programma.