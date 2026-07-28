"Temptation Island", Giovanni abbandona il falò con Sabrina e poi la lascia: "Non ti amo più"

Anche Filippo Bisciglia insegue il ragazzo, provandolo a farlo ragionare: "Per rispetto al sentimento che hai avuto in tutti questi anni, affrontala. Il sentimento c'è stato? Sì. Sei un uomo? Sì. Affronti i problemi? Sì. Fidati, sono un po' più grande". Grazie a questo intervento, Giovanni decide di tornare sul tronco e affrontare Sabrina. "Lui scappa sempre dai problemi, non affronta la realtà", dice Sabrina. "Lui è un muro, con me non parla mai". Giovanni è apparso molto ferito e poco predisposto al dialogo, limitandosi a dire: "Ho visto baci sotto la coperta, poi lei che lo ha rinnegato. Per fortuna lui è un ragazzo serio". "Non c'è stato un bacio vero, ci siamo sfiorati le labbra - è la risposta di Sabrina -, ma io mi sono ritratta. Tu invece hai visto queste immagini e hai detto che avresti iniziato a lasciarti andare con Elisa per ripicca".