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"Temptation Island" verso l'ultimo falò

Parte il conto alla rovescia: stasera i faccia a faccia tra le ultime coppie rimaste nel villaggio nell'ottava puntata del docu-reality dell'estate, che ha appassionato milioni di italiani

28 Lug 2026 - 18:20
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© Ufficio stampa

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Si avvicina l'epilogo di questa stagione da record del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, un viaggio appassionante attraverso sentimenti, amori, gelosie. Stasera ottava puntata di "Temptation Island" alle 21 e 30 su Canale 5: è tempo di faccia a faccia per le ultime coppie rimaste nel villaggio. Mentre domani 29 luglio, sempre in prima serata, c'è l'attesissimo appuntamento per scoprire cosa è successo ai protagonisti di "Temptation Island" un mese dopo l'ultimo falò. Ma ecco cosa ci aspetta questa sera e dove siamo rimasti.

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Diamante e Bernadette

  La proposta di matrimonio dopo 16 anni di alti e bassi, colpi di scena, litigate e molti, molti tentennamenti: ma alla fine, nella puntata andata in onda il 27 luglio, ha vinto il romanticismo. Bernadette, designer appassionata di profumi, dice sì a Diamante, calciatore professionista cresciuto nel settore giovanile del Napoli, finalmente inginocchiato ai suoi piedi per la tanto attesa domanda. 

Sabrina e Giovanni

   Stasera si riparte proprio da loro, la coppia di Catania: il falò richiesto da Giovanni (è la terza volta) dopo aver visto la fidanzata  (stanno insieme da sei anni) baciare il tentatore Lory. Che ne sarà di Sabrina e Giovanni?

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Danilo e Francesca

 Insieme da quattro anni, una presunta infedeltà che li ha fatti vacillare e decidere di partecipare al docu-reality per mettersi alla prova, dopo che lei aveva trovato alcune chat sospetto sul telefono del fidanzato. All'interno del programma, però, le cose non sono andate meglio: Francesca delusa dagli atteggiamenti del fidanzato con la single Giulia si è avvicinata al tentatore Marco. Stasera si scoprirà il destino di questa coppia.

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione

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