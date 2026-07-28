"Temptation Island" verso l'ultimo falò

Si avvicina l'epilogo di questa stagione da record del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, un viaggio appassionante attraverso sentimenti, amori, gelosie. Stasera ottava puntata di "Temptation Island" alle 21 e 30 su Canale 5: è tempo di faccia a faccia per le ultime coppie rimaste nel villaggio. Mentre domani 29 luglio, sempre in prima serata, c'è l'attesissimo appuntamento per scoprire cosa è successo ai protagonisti di "Temptation Island" un mese dopo l'ultimo falò. Ma ecco cosa ci aspetta questa sera e dove siamo rimasti.