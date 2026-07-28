Record storico di ascolti per "Temptation Island": share più alto di sempre del 34.05%

Lunedì 27 luglio, su Canale 5, record storico per "Temptation Island": con lo share più alto di sempre del 34.05% (che sale al 41.9% sul target commerciale) e 4.390.000 spettatori si conferma il programma più seguito della serata.
Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 5.105.000 spettatori e del 46.2% di share.
Benissimo anche sui giovani 15-34 anni: media del 58.8% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l'argomento più discusso in Italia e nel mondo.
"Temptation Island" torna in onda stasera - martedì 28 luglio - e domani – mercoledì 29 luglio - su Canale 5.