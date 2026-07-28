"Temptation Island", Diamante chiede la mano di Bernadette: "Ho aspettato troppo tempo"

"Meriteresti il mondo, sono fortunato e questo percorso me lo ha fatto capire ancora di più" ha detto prima di inginocchiarsi e mostrare a Bernadette l'anello. "Ti direi di no solo per il tempo che mi hai fatto aspettare" ha risposto la fidanzata per poi gettarsi tra le sue braccia. La scena commuove Filippo Bisciglia e le altre fidanzate del villaggio che assistono emozionate mentre la coppia lascia insieme la spiaggia.