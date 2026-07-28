"Temptation Island", Diamante chiede la mano di Bernadette: "Ho aspettato troppo tempo"

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Bernadette e Diamante sono i primi protagonisti della settima puntata di "Temptation Island". Dopo aver passato molto tempo con la single Martina, Diamante arriva alla conclusione che senza Bernadette non può vivere e le organizza una proposta di matrimonio: la famosa domanda che la sua fidanzata aspetta da 16 anni.
Nel frattempo, però, Bernadette è convinta che il fidanzato abbia deciso di chiudere la loro storia quando Filippo Bisciglia mostra prima il video di Diamante con Martina per poi finalmente svelarle le vere intenzioni del fidanzato.
L'avvicinamento a Martina ha fatto comprendere a Diamante che Bernadette è l'unica per lui e decide così di organizzarle una proposta di matrimonio come la fidanzata ha sempre desiderato.
Così, dalla spiaggia, il fidanzato con un mazzo di rose rosse in mano, arriva da Bernadette e confessa di aver avuto bisogno di questo percorso, sebbene si fosse approcciato con leggerezza all'inizio, per farle la famosa domanda.
"Meriteresti il mondo, sono fortunato e questo percorso me lo ha fatto capire ancora di più" ha detto prima di inginocchiarsi e mostrare a Bernadette l'anello. "Ti direi di no solo per il tempo che mi hai fatto aspettare" ha risposto la fidanzata per poi gettarsi tra le sue braccia. La scena commuove Filippo Bisciglia e le altre fidanzate del villaggio che assistono emozionate mentre la coppia lascia insieme la spiaggia.