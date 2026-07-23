"Temptation Island", Diamante vuole chiedere a Bernadette di sposarla: lei accetterà?

Nel corso della puntata del 22 luglio si è scoperto che Diamante si è avvicinato fin dai primi giorni di permanenza nel villaggio alla single Martina, con cui ha trascorso diversi momenti in spiaggia e con la quale ci sono stati anche momenti di confidenza vera. Eppure, il rapporto con la ragazza ha provocato in Diamante una risposta rapida e turbolenta, facendogli capire che la priorità della sua vita è Bernadette: "Sedici anni di relazione sono tanti - ha spiegato il ragazzo ai suoi compagni di viaggio -, ma quando poi mi approccio a un'altra ragazza non riesco, mi manca troppo. Non c'è paragone".