"Temptation Island", Diamante vuole chiedere a Bernadette di sposarla: lei accetterà?

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A "Temptation Island" arriva finalmente il momento di conoscere le sorti della coppia formata da Diamante e Bernadette. Dopo 16 anni di fidanzamento, infatti, la coppia si è presentata nel reality di Canale 5 per capire cosa fermasse lui nel chiedere alla ragazza di sposarlo. Il loro viaggio nei sentimenti, finora messo da parte per lasciar spazio alle altre storie, si è rivelato rapido e burrascoso.
La vicinanza a Martina
Nel corso della puntata del 22 luglio si è scoperto che Diamante si è avvicinato fin dai primi giorni di permanenza nel villaggio alla single Martina, con cui ha trascorso diversi momenti in spiaggia e con la quale ci sono stati anche momenti di confidenza vera. Eppure, il rapporto con la ragazza ha provocato in Diamante una risposta rapida e turbolenta, facendogli capire che la priorità della sua vita è Bernadette: "Sedici anni di relazione sono tanti - ha spiegato il ragazzo ai suoi compagni di viaggio -, ma quando poi mi approccio a un'altra ragazza non riesco, mi manca troppo. Non c'è paragone".
La proposta di nozze
Da qui, nasce in Diamante la volontà di chiedere un aiuto speciale alla produzione: "Ho chiesto di non fare il falò con Bernadette - ha confidato agli altri ragazzi fidanzati del villaggio -, voglio andare nel villaggio delle fidanzate e chiederle di sposarmi". Così, con tanto di mazzo di rose rosse in mano e accompagnato dagli altri ragazzi Diamante si è diretto verso il villaggio delle fidanzate, dove però Bernadette ha avuto modo di vedere tutti i video in cui lui si era avvicinato alla single Martina. Nelle prossime tre puntate, in onda lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio Diamante farà la sua proposta di matrimonio a Bernadette: lei accetterà?