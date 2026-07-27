"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione
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In un triplo appuntamento Tv torna lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio in prima serata su Canale 5 l’epilogo di questa straordinaria edizione di “Temptation Island”. Dopo un intenso percorso fatto di colpi di scena, confessioni inaspettate, prese di coscienza e nuove consapevolezze, è giunto il momento di guardarsi negli occhi e dirsi la verità.
Diamante ha finalmente trovato le risposte che cerava ma dopo le immagini viste da Bernadette, la sua proposta di matrimonio avrà ancora il lieto fine che lui ha immaginato? E poi...Che ne sarà di Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian e Francesca e Danilo? E Sara e Gabriele? E Alessandra e Rosario? Filippo Bisciglia anticipa che queste due storie riservano ancora dei risvolti inaspettati di un finale ricco di emozioni e sorprese in cui le coppie protagoniste sono chiamate a fare chiarezza sui propri sentimenti. Il programma, a cura di Raffaella Mennoia e prodotto da Fascino Pgt, è condotto da Filippo Bisciglia con la regia di Andrea Vicario.
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