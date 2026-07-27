Canale 5

"Temptation Island" verso la finalissima con un triplo appuntamento tv

Lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio in onda in prima serata il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia verso l'epiloga di questa edizione da record

27 Lug 2026 - 12:18
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In un triplo appuntamento Tv torna lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio in prima serata su Canale 5 l’epilogo di questa straordinaria edizione di “Temptation Island”. Dopo un intenso percorso fatto di colpi di scena, confessioni inaspettate, prese di coscienza e nuove consapevolezze, è giunto il momento di guardarsi negli occhi e dirsi la verità.

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Le coppie

  Diamante ha finalmente trovato le risposte che cerava ma dopo le immagini viste da Bernadette, la sua proposta di matrimonio avrà ancora il lieto fine che lui ha immaginato? E poi...Che ne sarà di Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian e Francesca e Danilo? E Sara e Gabriele?  E Alessandra e Rosario? Filippo Bisciglia anticipa che queste due storie riservano ancora dei risvolti inaspettati di un finale ricco di emozioni e sorprese in cui le coppie protagoniste sono chiamate a fare chiarezza sui propri sentimenti. Il programma, a cura di Raffaella Mennoia e prodotto da Fascino Pgt, è condotto da Filippo Bisciglia con la regia di Andrea Vicario.

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione

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