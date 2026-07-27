Diamante ha finalmente trovato le risposte che cerava ma dopo le immagini viste da Bernadette, la sua proposta di matrimonio avrà ancora il lieto fine che lui ha immaginato? E poi...Che ne sarà di Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian e Francesca e Danilo? E Sara e Gabriele? E Alessandra e Rosario? Filippo Bisciglia anticipa che queste due storie riservano ancora dei risvolti inaspettati di un finale ricco di emozioni e sorprese in cui le coppie protagoniste sono chiamate a fare chiarezza sui propri sentimenti. Il programma, a cura di Raffaella Mennoia e prodotto da Fascino Pgt, è condotto da Filippo Bisciglia con la regia di Andrea Vicario.