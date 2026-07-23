"Temptation Island", Francesca si avvicina al single Marco e Danilo chiede il falò

Eppure nell'altro villaggio, è stato Danilo a vedere delle immagini che gli hanno provocato forti emozioni. Francesca, infatti, delusa dall'atteggiamento di Danilo ha provato a trovare conforto tra le braccia del single Marco. Il rapporto tra i due sembra essere sempre più stretto, con tanto di abbracci e confidenze: addirittura, i due si sono addormentati al chiaro di luna. Immagini che non sono passate inosservate agli occhi di Danilo, che per questo ha voluto chiedere il falò di confronto.