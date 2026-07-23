"Temptation Island", Francesca si avvicina al single Marco e Danilo chiede il falò

Continua il viaggio dei sentimenti a "Temptation Island" per Francesca e Danilo: il loro percorso nel reality è iniziato senza particolari turbamenti, ma con il passare delle puntate sono emerse delle frustrazioni reciproche che la coppia sta cercando di scogliere man mano nel corso delle puntate.
Nelle ultime puntata è emersa la forte gelosia di Francesca nei confronti di Danilo: il ragazzo, infatti, ha lamentato di aver dovuto nascondere diversi aspetti della sua vita, perché oppresso dalla gelosia di Francesca. Eppure, nel corso del programma, c'è stato un momento in cui le cose hanno visto ribaltarsi con un filmato che ha spostato gli equilibri.
Francesca ha visto delle immagini di Danilo con la sua tentatrice. Tra i due è sembrata esserci una certa intesa, tanto che la fidanzata è scoppiata in lacrime durante il falò: "Si vede che è preso", ha commentato in lacrime. Così, senza neanche aver finito di vedere un filmato, la fidanzata esce dal capanno in lacrime e minaccia di chiedere il falò di confronto.
Francesca vicina a Marco
Eppure nell'altro villaggio, è stato Danilo a vedere delle immagini che gli hanno provocato forti emozioni. Francesca, infatti, delusa dall'atteggiamento di Danilo ha provato a trovare conforto tra le braccia del single Marco. Il rapporto tra i due sembra essere sempre più stretto, con tanto di abbracci e confidenze: addirittura, i due si sono addormentati al chiaro di luna. Immagini che non sono passate inosservate agli occhi di Danilo, che per questo ha voluto chiedere il falò di confronto.