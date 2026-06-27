Al termine della cerimonia, gli sposi hanno spiegato di aver scelto il 26 giugno perché ricorda il periodo in cui si sono conosciuti e hanno iniziato il loro cammino insieme, affrontando anche prove difficili, come un intervento chirurgico (asportazione di un rene) vissuto dalla cantante alcuni anni fa. Poi la promessa più bella: fare della loro famiglia un luogo aperto agli altri, un porto sicuro dove trovare accoglienza, condivisione e speranza. Dopo il tradizionale lancio del riso, Francesca Michielin e Davide Spigarolo sono ripartiti a bordo di una Vespa rossa, salutando i presenti prima di raggiungere la location scelta per festeggiare il loro nuovo inizio.