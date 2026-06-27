Francesca Michielin sposa a Bassano: nozze intime tra centinaia di girasoli | Lei canta in chiesa
L'artista ha detto "sì" a Davide Spigarolo: una cerimonia raccolta tra familiari e amici, lontano dal clamore. I due si sono concessi anche un giro in Vespa
Francesca Michielin ha scelto la discrezione per il giorno più importante della sua vita. La cantautrice vicentina ha sposato Davide Spigarolo in una cerimonia intima celebrata nella Pieve di Sant'Eusebio, a Bassano del Grappa, il luogo che l'ha vista crescere. Niente clamore, niente esposizione mediatica: solo familiari, amici più stretti e un'atmosfera carica di emozione. Per proteggere quel momento speciale, gli sposi hanno voluto una lista d'invitati ristretta, un servizio di sicurezza e persino la chiusura temporanea della strada che conduceva alla chiesa. Un modo per vivere il matrimonio con autenticità, lontano dai riflettori che da anni accompagnano la carriera dell'artista.
Un "sì" tra girasoli e musica
L'ingresso degli sposi ha regalato una delle immagini più suggestive della giornata. Francesca Michielin e Davide Spigarolo hanno percorso la navata mano nella mano, circondati da centinaia di girasoli che trasformavano la chiesa in un vero giardino. La cantante ha indossato un abito bianco essenziale, in perfetta sintonia con il suo stile e con l'immaginario evocato dal suo ultimo progetto discografico Magia Bianca.
La celebrazione è stata scandita da letture, preghiere e canti, ma il momento più sorprendente è arrivato quando è stata proprio la sposa a intonare Hallelujah della cantante Haim, regalando agli invitati un'esibizione inattesa e profondamente personale.
La cerimonia
Durante l'omelia, il parroco ha intrecciato parole tratte da alcune delle canzoni più celebri di Francesca Michielin con richiami al mondo dello sport, che appartiene a Davide, ex saltatore in alto e oggi allenatore. A rendere ancora più intenso il rito sono stati i nonni della cantante, che hanno consegnato le fedi, e i cugini, protagonisti di una toccante lettura di auguri.
Al termine della cerimonia, gli sposi hanno spiegato di aver scelto il 26 giugno perché ricorda il periodo in cui si sono conosciuti e hanno iniziato il loro cammino insieme, affrontando anche prove difficili, come un intervento chirurgico (asportazione di un rene) vissuto dalla cantante alcuni anni fa. Poi la promessa più bella: fare della loro famiglia un luogo aperto agli altri, un porto sicuro dove trovare accoglienza, condivisione e speranza. Dopo il tradizionale lancio del riso, Francesca Michielin e Davide Spigarolo sono ripartiti a bordo di una Vespa rossa, salutando i presenti prima di raggiungere la location scelta per festeggiare il loro nuovo inizio.