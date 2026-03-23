Francesca Michielin, le immagini del concerto all'Arena di Verona
© Francesco Prandoni
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La cantante sorprende il pubblico con una performance inedita e scatena il dibattito sui social: ecco cosa è successo
Francesca Michielin © X
Un’esibizione diversa dal solito e una valanga di commenti negativi. Francesca Michielin è finita al centro delle polemiche dopo la sua partecipazione a Milano al "Festival di SanNoLo", dove ha mostrato per la prima volta una versione più "performativa" di sé, cimentandosi anche nel ballo insieme al corpo di danza.
Decisione che, però, non ha affatto conquistato il mondo del web.
Durante la serata milanese, la cantante ha portato sul palco un’esibizione che si discosta dalla sua immagine più tradizionale, da sempre legata alla musica suonata dal vivo.
Proprio il momento in cui balla è diventato virale sui social, attirando immediatamente l’attenzione degli utenti. Una novità che ha sorpreso il pubblico, abituato a vederla con strumenti e arrangiamenti più essenziali.
Soprattutto su X, non sono mancate le critiche. Alcuni utenti hanno commentato duramente la performance, sostenendo che "ballare non sia il suo" e mettendo in discussione le nuove scelte artistiche.
Diversi commenti hanno fatto riferimento alla sua decisione di interrompere la collaborazione con la storica manager Marta Donà, scrivendo che "Magari qualcosa di buono la vecchia manager faceva, tipo evitare queste cose".
Le critiche hanno acceso un dibattito più ampio. Da una parte c’è chi ritiene che questo cambiamento non stia valorizzando il percorso artistico di Francesca Michielin; dall’altra, chi difende con convinzione la sua libertà di sperimentare e mettersi in gioco.
Accanto alle critiche, infatti, non è mancato il sostegno dei suoi fan. Molti utenti hanno preso le parti della cantante, ricordando quanto sia importante per un’artista evolversi e sperimentare nuove forme espressive. Qualcuno ha anche ironizzato sul paradosso di essere criticati proprio nel momento in cui si prova a innovare, invitando a lasciare più libertà sul palco.
Non è la prima volta che Francesca Michielin affronta critiche di questo genere. Durante un’intervista rilasciata nel febbraio del 2025, aveva raccontato quanto sia complesso, soprattutto per una donna, trovare il proprio spazio nel mondo della musica.
"Ti sembra che quello che dai non è mai abbastanza", aveva spiegato, descrivendo una pressione costante fatta di giudizi su voce, immagine e scelte artistiche.
L’esibizione milanese potrebbe rappresentare un punto di svolta, segnando una nuova fase più aperta alla sperimentazione. Resta ora da capire se questa direzione verrà confermata nei prossimi progetti o se le critiche ricevute la porteranno a fare un passo indietro.
© Francesco Prandoni
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