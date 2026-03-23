Accanto alle critiche, infatti, non è mancato il sostegno dei suoi fan. Molti utenti hanno preso le parti della cantante, ricordando quanto sia importante per un’artista evolversi e sperimentare nuove forme espressive. Qualcuno ha anche ironizzato sul paradosso di essere criticati proprio nel momento in cui si prova a innovare, invitando a lasciare più libertà sul palco.