"Tutto in una notte - Live 2025" è stato pensato, costruito e curato nei minimi dettagli dalla cantautrice, che, di fronte a oltre 10mila persone (per lei il live con il pubblico più vasto mai fatto) ha portato in scena un vero e proprio diario sonoro tra i ricordi e le tappe più significative dei suoi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti al servizio della musica, cuore pulsante di questo show. Il live di Francesca si è sviluppato in quattro atti, cuciti con cura e intrecciati tra loro come fili di un tessuto prezioso, arricchiti da dress code e visual pensati per trasformare ogni atto in un frammento di racconto vivido e immersivo della storia di Francesca: dalla riscoperta di se stessa anche nelle imperfezioni, alla riflessione sull’amore come forza che trasforma le cicatrici in musica, fino al ritorno all’innocenza dell’infanzia per guardare con occhi nuovi al futuro. In occasione di questa notte speciale, i brani della scaletta sono stati riarrangiati in una chiave del tutto inedita. E non sono mancate le sorprese, come la prima volta live di "La voce che credevo di aver perso", proprio dal nuovo Ep.