Francesca Michielin, le immagini del concerto all'Arena di Verona
© Francesco Prandoni
© Francesco Prandoni
Successo per la serata evento della cantautrice che ha festeggiato i suoi trent'anni ripercorrendo la sua carriera con numerosi ospiti. Prossimo appuntamento con il tour nei teatri nel 2026
Oltre due ore e mezza di live, di musica che abbraccia, racconti che emozionano e momenti che restano impressi: una serata unica, vibrante e totalizzante. Per Francesca Michielin la sera di sabato 4 ottobre sarà indimenticabile. "Tutto in una notte - Live 2025", è stato l'evento all'Arena di Verona con cui la cantautrice ha festeggiato i suoi 30 anni e anche la chiusura di un cerchio nel momento in cui, con il nuovo Ep "Anime", ha aperto una nuova fase artistica.
© Francesco Prandoni
© Francesco Prandoni
"Tutto in una notte - Live 2025" è stato pensato, costruito e curato nei minimi dettagli dalla cantautrice, che, di fronte a oltre 10mila persone (per lei il live con il pubblico più vasto mai fatto) ha portato in scena un vero e proprio diario sonoro tra i ricordi e le tappe più significative dei suoi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti al servizio della musica, cuore pulsante di questo show. Il live di Francesca si è sviluppato in quattro atti, cuciti con cura e intrecciati tra loro come fili di un tessuto prezioso, arricchiti da dress code e visual pensati per trasformare ogni atto in un frammento di racconto vivido e immersivo della storia di Francesca: dalla riscoperta di se stessa anche nelle imperfezioni, alla riflessione sull’amore come forza che trasforma le cicatrici in musica, fino al ritorno all’innocenza dell’infanzia per guardare con occhi nuovi al futuro. In occasione di questa notte speciale, i brani della scaletta sono stati riarrangiati in una chiave del tutto inedita. E non sono mancate le sorprese, come la prima volta live di "La voce che credevo di aver perso", proprio dal nuovo Ep.
Ad accompagnare Francesca Michielin in questa intensa esperienza live, come negli ultimi mesi sul palco, una band tutta al femminile composta dalle polistrumentiste Viviana Colombo, Giorgia Canton, Sofia Volpiana e Maura De Santis che, con il loro talento e la loro peculiare musicalità hanno contribuito a rendere "Tutto in una notte - Live 2025" un evento unico, tra musica e sorprese. Tra gli amici e colleghi che hanno raggiunto Francesca sul palco: Bruno Belissimo, Carl Brave, Carmen Consoli, Dardust, Emma, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e Vasco Brondi. A sorpresa anche Elisa e Dan Black dei Planet Funk che hanno raggiunto Francesca sul palco, unendosi alla grande festa in Arena.
Ma ora è tempo di guardare già al futuro. Francesca Michielin tornerà in concerto nell'autunno 2026 con un tour che la porterà nei teatri più importanti di tutta Italia. I biglietti saranno disponibili da lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 14:00 solo su TicketOne e da sabato 11 ottobre 2025 alle ore 11:00 in vendita sugli altri siti online e nei punti vendita autorizzati.
© Ufficio stampa
Commenti (0)