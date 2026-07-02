Anche la scaramanzia è rimasta fuori dalla porta. Francesca ha accompagnato il futuro marito nella scelta dell'abito, i suoi capelli erano mossi e ha sfoggiato uno smalto verde pistacchio coordinato con la cravatta dello sposo. Per la celebrazione ha persino composto un Gloria originale, mentre gli invitati hanno partecipato senza alcun dress code, liberi di vestirsi come si sentivano più a proprio agio.