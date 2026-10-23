Tenta di truffare un carabiniere ma lui incastra il falso collega fingendosi un 80enne: "Una grande soddisfazione"

E mentre recitava la parte della vittima, il carabiniere, con l'aiuto della figlia, è riuscito ad avvertire i suoi colleghi e a far arrivare una pattuglia a casa sua. "Ho lasciato parlare i truffatori al telefono, hanno seguito il copione che mi aspettavo, cioè che la mia auto era stata utilizzata da una banda di rapinatori stranieri di origini romene per svaligiare una gioielleria e che dovevano controllare se la refurtiva era finita a casa mia. Sapevo che se avessi fatto capire che a casa insieme ai monili d'oro e ai gioielli avevo molto contante a disposizione non avrebbero esitato".