L'intervento dei militari

Finti carabinieri in azione a Caltanissetta, ma la truffa viene sventata: due arresti

Un uomo di 30 anni e un complice di 73 sono finiti nei guai dopo essere stato beccati in flagrante"dai veri"uomini dell'Arma

29 Ago 2026 - 13:07
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Il copione della truffa è sempre lo stesso: isolare la vittima, spesso un anziano, fingersi un carabiniere e minacciare l'imminente arresto di un familiare per estorcere denaro. L’ultimo caso sventato a Delia, in provincia di Caltanissetta, dove i militari hanno arrestato in flagranza un 30enne e denunciato un uomo di 73 anni, che si trovava a bordo dell’auto nei pressi dell’abitazione della donna che stavano tentando di derubare. L’accusa: tentata truffa aggravata con la tecnica del finto carabiniere. 

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