Finti carabinieri in azione a Caltanissetta, ma la truffa viene sventata: due arresti

Il copione della truffa è sempre lo stesso: isolare la vittima, spesso un anziano, fingersi un carabiniere e minacciare l'imminente arresto di un familiare per estorcere denaro. L’ultimo caso sventato a Delia, in provincia di Caltanissetta, dove i militari hanno arrestato in flagranza un 30enne e denunciato un uomo di 73 anni, che si trovava a bordo dell’auto nei pressi dell’abitazione della donna che stavano tentando di derubare. L’accusa: tentata truffa aggravata con la tecnica del finto carabiniere.