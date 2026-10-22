Foggia, fino a 250 euro per mettersi in contatto con gli animali morti: finti medium traditi dal raglio di un asino

Il sistema, secondo quanto ricostruito dall’associazione, avrebbe preso di mira persone ancora provate dalla perdita del proprio cane o gatto. I sedicenti medium avrebbero proposto la possibilità di ristabilire un contatto con gli animali scomparsi, organizzando incontri a distanza durante i quali avrebbero simulato comunicazioni con l’aldilà. Per rendere più credibile la messinscena, avrebbero anche fatto ascoltare rumori e versi presentati come provenienti dagli animali morti. Prima di accedere a queste presunte esperienze paranormali, però, sarebbe stato necessario pagare. Le somme richieste si sarebbero aggirate intorno ai 200 euro, mentre in uno degli episodi segnalati il pagamento avrebbe raggiunto i 250 euro, attraverso sistemi online. A compromettere il presunto meccanismo sarebbe stato proprio uno dei messaggi audio utilizzati per convincere i clienti. In un caso, al proprietario sarebbe stato inviato un file audio che avrebbe dovuto riprodurre il suo cane. Al suo posto, tuttavia, si sarebbe sentito il raglio di un asino, facendo emergere l'errore e alimentando i sospetti sulla reale natura del servizio offerto.