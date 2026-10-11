Pescara, condannato "il re del bonifico istantaneo": ecco come agiva

Il 33enne è stato ribattezzato "re del bonifico istantaneo", perché è con questa modalità, come spiega Il Centro, che ha messo a segno la maggior parte delle truffe per un totale di circa 50mila euro. Otto gli episodi che gli sono stati contestati tra cene stellate, una Ferrari F8 Coupè, beni di lusso e anche un veglione di Capodanno in una discoteca del Pescarese.