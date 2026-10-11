Pescara, condannato "il re del bonifico istantaneo": ecco come agiva
Riconosciuto il vizio parziale di mente al truffatore seriale che fingeva di saldare il conto di serate in discoteca, cene luculliane, auto di lusso a noleggio. Risarcirà le sue vittime
© Guardia di finanza
Condannato dal giudice monocratico di Pescara "il re del bonifico istantaneo". Nove mesi e 12 giorni con rito abbreviato e riconoscimento di vizio parziale di mente per il 33enne pescarese che fingeva di pagare il capodanno in discoteca, la Ferrari a noleggio, cene con ostriche e champagne, truffando i malcapitati per complessivi 50mila euro. Dovrà saldare le quattro vittime per circa 25mila euro, come riferisce il quotidiano abruzzese Il Centro.
Chi è "il re del bonifico istantaneo"
Il 33enne è stato ribattezzato "re del bonifico istantaneo", perché è con questa modalità, come spiega Il Centro, che ha messo a segno la maggior parte delle truffe per un totale di circa 50mila euro. Otto gli episodi che gli sono stati contestati tra cene stellate, una Ferrari F8 Coupè, beni di lusso e anche un veglione di Capodanno in una discoteca del Pescarese.
Nel suo schema fraudolento, così come riconosciuto dal giudice, i malcapitati di turno venivano convinti con la presentazione di "apparente documentazione bancaria, rassicurazioni circa la propria affidabilità economica, consegna immediata della merce e successiva irreperibilità".