Venezia, è allarme per lo Spritz "tarocco": sottomarche nelle bottiglie originali, scatta il sequestro

Qui gli agenti della polizia locale, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono intervenuti in un locale dopo aver ricevuto una segnalazione, e hanno scoperto sul retro del bancone, bottiglie di Aperol e Campari che sarebbero state "taroccate" e riempite di prodotti non originali. Le bottiglie sarebbero state trovate con il sigillo del tappo manomesso o rimosso e con il contrassegno di Stato staccato. E' scattato il sequestro della merce.