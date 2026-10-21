Napoli, cani moribondi imbottiti di medicine e venduti: arrestate cinque persone

Cuccioli provenienti dall'Est Europa, venduti come cani di razza nonostante fossero affetti da gravi patologie e destinati in molti casi a morire pochi giorni dopo l'acquisto. È quanto avrebbe scoperto un'indagine del Nucleo Carabinieri Cites di Napoli, coordinata dalla Procura partenopea, che ha portato all'esecuzione di cinque misure cautelari nei confronti di titolari e gestori di negozi di animali tra Napoli e Torre Annunziata: tre persone sono finite in carcere e due agli arresti domiciliari. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati quattro esercizi commerciali, 43mila euro in contanti (ritenuti frutto delle oltre 50 truffe contestate), medicinali veterinari, sistemi di videosorveglianza e documentazione fiscale e sanitaria ritenuta falsa.