I CARABINIERI SEQUESTRANO L'AREA

Vieste (Foggia), padre e figlio piccolo cadono dal terrazzo durante una festa di nozze: l'uomo è gravissimo

Il 40enne sarebbe in pericolo di vita. Il bambino, di soli 10 anni, ha riportato una frattura alla gamba

03 Ott 2026 - 21:43
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Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino durante un ricevimento di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Il padre, 40 anni, sarebbe caduto poco dopo nel tentativo di soccorrerlo. Secondo quanto appreso, le condizioni dell'uomo sono molto gravi e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'interno di una struttura per ricevimenti dove era in corso una festa di matrimonio

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Cosa è successo

 Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15 di sabato 3 ottobre il bambino stava giocando con alcuni coetanei su un terrazzino, quando sarebbe precipitato per circa quattro o cinque metri, finendo nella struttura sottostante. Il padre, accorso dopo la caduta, avrebbe cercato di raggiungere il figlio, precipitando a sua volta all'interno del vano. Nell'impatto avrebbe riportato un grave trauma cranico.

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Entrambi i feriti sono stati trasportati d'urgenza in strutture sanitarie con l'elisoccorso. Il bambino avrebbe riportato la frattura di una gamba, ma le sue condizioni non sarebbero gravi, a differenza del padre. I carabinieri hanno disposto il sequestro dell'area in cui si è verificato l'incidente.

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