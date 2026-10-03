Vieste (Foggia), padre e figlio piccolo cadono dal terrazzo durante una festa di nozze: l'uomo è gravissimo

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Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino durante un ricevimento di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Il padre, 40 anni, sarebbe caduto poco dopo nel tentativo di soccorrerlo. Secondo quanto appreso, le condizioni dell'uomo sono molto gravi e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'interno di una struttura per ricevimenti dove era in corso una festa di matrimonio.
Cosa è successo
Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15 di sabato 3 ottobre il bambino stava giocando con alcuni coetanei su un terrazzino, quando sarebbe precipitato per circa quattro o cinque metri, finendo nella struttura sottostante. Il padre, accorso dopo la caduta, avrebbe cercato di raggiungere il figlio, precipitando a sua volta all'interno del vano. Nell'impatto avrebbe riportato un grave trauma cranico.
Entrambi i feriti sono stati trasportati d'urgenza in strutture sanitarie con l'elisoccorso. Il bambino avrebbe riportato la frattura di una gamba, ma le sue condizioni non sarebbero gravi, a differenza del padre. I carabinieri hanno disposto il sequestro dell'area in cui si è verificato l'incidente.