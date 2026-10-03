Vieste (Foggia), padre e figlio piccolo cadono dal terrazzo durante una festa di nozze: l'uomo è gravissimo

Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino durante un ricevimento di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Il padre, 40 anni, sarebbe caduto poco dopo nel tentativo di soccorrerlo. Secondo quanto appreso, le condizioni dell'uomo sono molto gravi e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'interno di una struttura per ricevimenti dove era in corso una festa di matrimonio.