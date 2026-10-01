Da circa 8 metri d'altezza

Pistoia, cade dal tetto di un capannone: morto operaio 43enne

La copertura ha ceduto per cause ancora da chiarire facendo precipitare l'uomo impegnato in alcuni interventi

01 Ott 2026 - 16:58
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Croce Verde di Pistoia, ma il medico ha potuto solo constatare il decesso dell'operaio. Intervenuti anche gli agenti di polizia e gli operatori del dipartimento Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
pistoia
morti sul lavoro

Sullo stesso tema