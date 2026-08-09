Pistoia, cercano i sentieri dell'Appennino ma il link porta... a un sito porno

Confesercenti, come racconta il quotidiano La Nazione, ha detto di essere al corrente del problema e di essersi già attivata per risolverlo. Non ha certamente aiutato il fatto che sono state tantissime le cartine della zona distribuite e che tutti i gruppi WhatsApp dei residenti locali, appena sono venuti a conoscenza del fatto, hanno fatto circolare e diventare virale il link. Tanto da costringere all'intervento anche il sindaco di Abetone Cutigliano, Gabriele Bacci: "Ci teniamo a chiarire che si tratta di un episodio di hackeraggio. Abbiamo contattato Confesercenti, che si è attivata per risolvere il problema tecnico e ripristinare il corretto indirizzo".