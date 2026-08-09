Pistoia, cercano i sentieri dell'Appennino ma il link porta... a un sito porno
Il sito di una nota pagina web sulle montagne pistoiesi sarebbe stato "re-indirizzato" verso una pagina di foto bollenti. Confesercenti: "Risolviamo"
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È un semplice QR code, da inquadrare con uno smartphone per visualizzare la cartina interattiva dei sentieri dell'Appennino toscano. Peccato che, al posto della mappa, sui cellulari dei turisti si apra la pagina di un sito pornografico. È questa la situazione - a dir poco imbarazzante - che si è trovata tutto d'un tratto a dover risolvere Confesercenti Pistoia, dato che il QR code "malevolo" si trova su una brochure distribuita da tutti gli info point del territorio del Comune toscano.
Il link a luci rosse e l'hackeraggio
Non un errore umano, bensì un episodio di vero e proprio hackeraggio avrebbe causato questo spiacevole inconveniente. Qualcuno sarebbe infatti riuscito a re-indirizzare il link del sito dedicato alle montagne pistoiesi verso un sito di foto bollenti. Invece che trovarsi davanti la homepage della pagina web, da cui poter avviare una ricerca sui principali sentieri e sui punti di interesse di tutta la zona, compare la classica tendina da contenuti a luci rosse: "Hai almeno 18 anni: sì o no". Cliccando la prima opzione, si apre una pagina che non lascia molto spazio all'immaginazione.
Il sito virale e l'intervento del sindaco
Confesercenti, come racconta il quotidiano La Nazione, ha detto di essere al corrente del problema e di essersi già attivata per risolverlo. Non ha certamente aiutato il fatto che sono state tantissime le cartine della zona distribuite e che tutti i gruppi WhatsApp dei residenti locali, appena sono venuti a conoscenza del fatto, hanno fatto circolare e diventare virale il link. Tanto da costringere all'intervento anche il sindaco di Abetone Cutigliano, Gabriele Bacci: "Ci teniamo a chiarire che si tratta di un episodio di hackeraggio. Abbiamo contattato Confesercenti, che si è attivata per risolvere il problema tecnico e ripristinare il corretto indirizzo".