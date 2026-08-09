Ma che succede dunque in quota? Lo spiega il gestore storico del rifugio lombardo, Giancarlo Lenatti, intervistato dal Corriere della Sera. "Sopra i 3mila metri ancora è rimasta neve compatta, la situazione è ancora relativamente buona. Il problema è tra i 2.800 e i 3.000 metri. Lì la neve non tiene più, il ghiaccio si indebolisce e i passaggi che prima erano normali diventano rischiosi. I crepacci si allargano, le rocce si staccano", ha spiegato Lenatti al quotidiano.