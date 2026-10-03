L'Aquila: 81enne si allontana dalla casa di riposo, cade in un dirupo e muore

Una donna di 81 anni è morta a Fontecchio (L'Aquila) dopo essere precipitata per circa dieci metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata, senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso e il personale del 118 di Navelli, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Restano da ricostruire le circostanze che hanno portato l'anziana ad allontanarsi dalla struttura. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.