L'Aquila: 81enne si allontana dalla casa di riposo, cade in un dirupo e muore

Una donna di 81 anni è morta a Fontecchio (L'Aquila) dopo essere precipitata per circa dieci metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata, senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso e il personale del 118 di Navelli, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Restano da ricostruire le circostanze che hanno portato l'anziana ad allontanarsi dalla struttura. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
L'allarme è scattato quando gli operatori si sono accorti della sua assenza. Avviate le ricerche, i militari hanno individuato il corpo in fondo alla scarpata, ma per la donna non c'era ormai più nulla da fare. La Procura dell'Aquila ha disposto il trasferimento della salma all'obitorio del San Salvatore e l'esecuzione dell'autopsia per accertare le cause e la dinamica del decesso.