Roma, incendio all'ultimo piano di una palazzina: un morto

Una persona è stata trovata morta in un appartamento dove questa mattina è divampato un incendio. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione all'ultimo piano di una palazzina di via Efisio Orano, nel quartiere Colli Aniene, a Roma. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato i residenti dallo stabile. Tre persone sono state tratte in salvo: si tratta di due anziani con disabilità e una donna che abita al terzo piano della palazzina.