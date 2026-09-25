Lucca, incendio in un appartamento: due morti e 13 feriti | Coinvolti anche dei bambini: salvato un neonato

Due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti, classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi, ci sono almeno tre o quattro bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia. Sono in corso gli accertamenti per individuare il punto di origine delle fiamme e le cause dell'incendio.