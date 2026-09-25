sul posto nove ambulanze

Lucca, incendio in un appartamento: due morti e 13 feriti | Coinvolti anche dei bambini: salvato un neonato

Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30 in un appartamento a San Vito

25 Set 2026 - 09:40
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Due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti, classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi, ci sono almeno tre o quattro bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia. Sono in corso gli accertamenti per individuare il punto di origine delle fiamme e le cause dell'incendio.

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Nove ambulanze

 La macchina dei soccorsi ha coinvolto complessivamente nove mezzi. Sul posto sono arrivati, tra gli altri, un'automedica di Lucca, l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo e quella infermieristica della Croce Verde di Lucca, oltre ai mezzi messi a disposizione da Misericordia, Anpas e Croce Rossa tra Lucca e la Versilia. A coordinare l'emergenza è stata la centrale del 118 Alta Toscana, con l'allertamento anche della centrale operativa 118 Livorno-Pisa.

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