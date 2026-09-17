Dramma a Roma, bimbo di 5 anni da solo in casa cade dal balcone: è gravissimo

Sono ore di apprensione per un bambino di cinque anni - che ne compirà 6 tra pochi giorni - precipitato dal terzo piano, da un'altezza di circa dieci metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Il dramma si è consumato nel pomeriggio del 16 settembre a Montelanico, in provincia di Roma.