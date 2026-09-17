Dramma a Roma, bimbo di 5 anni da solo in casa cade dal balcone: è gravissimo

Sono ore di apprensione per un bambino di cinque anni - che ne compirà 6 tra pochi giorni - precipitato dal terzo piano, da un'altezza di circa dieci metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Il dramma si è consumato nel pomeriggio del 16 settembre a Montelanico, in provincia di Roma.
Il piccolo solo in casa
Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Il piccolo ora si trova ricoverato al policlinico Gemelli in terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi è riservata. Sul posto, impegnati per le indagini, i carabinieri di Colleferro che hanno denunciato il padre, un 34enne colombiano: l'uomo si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni, lasciando solo il piccolo.
Dramma nel Veronese
Un bambino di due anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana, nel Veronese. Il piccolo, di origini straniere, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento con un esteso trauma cranico. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bimbo.