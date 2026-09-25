L'ex capo di Fideuram truffato con WhatsApp e l'Intelligenza artificiale, spariti 36 milioni

A seguire la banda di truffatori avrebbe simulato un'altra coerente comunicazione all'allora presidente di Fideuram: stavolta il truffatore avrebbe telefonato a Molesini spacciandosi per Paolo Nastasi, un legale di un importante studio internazionale,(del tutto estraneo e ignaro). L'avvocato viene usato come intermediario dell'operazione caldeggiata dal finto Messina. Nastasi è un avvocato d'affari che Molesini conosce, e se la voce gli sembra proprio quella è perché i truffatori l'hanno replicata ad arte con strumenti di intelligenza artificiale.