Ursula Andress denuncia: "Truffata per 20 milioni di euro"

Secondo quanto denunciato dalla Andress, la truffa avrebbe riguardato investimenti in azioni dubbie e acquisti di opere d'arte senza il suo consenso, gestiti anche dalla moglie di Freymond. Valore e destinazione di queste opere restano sconosciuti. Freymond era già indagato in passato per presunta appropriazione indebita del patrimonio dell'erede di Hermès, Nicolas Puech. A luglio 2025 avrebbe ammesso alcune responsabilità, e due settimane dopo si è suicidato. Secondo il management di Andress, le autorità giudiziarie del cantone Vaud hanno perquisito gli uffici di avvocati e notai coinvolti nella vicenda per chiarire le responsabilità civili e penali. Il legale coinvolto nega violazioni, mentre il notaio si è appellato al segreto professionale. La celebre attrice, che vive oggi a Roma in totale riservatezza, ha aggiunto: "Spero che i responsabili vengano puniti con tutta la severità della legge. Mi sento davvero male".