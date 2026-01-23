Cinema, è morto l'attore Carlo Cecchi

È morto l'attore e regista teatrale Carlo Cecchi. Nato a Firenze nel 1939, Cecchi avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 25 gennaio. Grande interprete di teatro e cinema, nel 2007 si aggiudicò anche il Premio Gassman come miglior attore teatrale italiano. Tra le interpretazioni più note a teatro si ricorda il suo Ivanov di Anton Checov, di cui fu regista e protagonista e il dramma Finale di Partita di Samuel Beckett. Sul grande schermo, invece, fu celebre il suo ruolo in Morte di un matematico napoletano del regista Mario Martone, pellicola in cui interpretò il ruolo di Renato Cacciopoli.