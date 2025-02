Milano, "truffa Crosetto": trovati i soldi di Massimo Moratti su un conto olandese

Sarebbe intestato a cittadini stranieri il conto corrente olandese su cui la Procura di Milano ha sequestrato i 979.980 euro pagati in due tranche da Massimo Moratti ai truffatori. Per giovedì sono attesi gli esiti di alcune rogatorie internazionali nell'inchiesta per associazione a delinquere, truffa aggravata e sostituzione di persona. Saranno necessari accertamenti sugli intestatari del conto, per verificare che non si tratti di nominativi fittizi, e gli eventuali legami con soggetti italiani. Sul conto olandese non si troverebbe altro denaro sospetto, oltre a quello pagato dal presidente di Saras. Ci sarebbe stato un tentativo di trasferire i soldi altrove però bloccato in tempo.