Roma, truffa a una 94enne e alla sua fondazione solidale: drenato dai conti oltre un milione di euro

I suoi intenti sono sempre stati dei più nobili. Ma le persone di cui nel tempo si era circondata hanno tradito lei e i suoi valori di solidarietà riuscendo a spillarle oltre 1 milione di euro. Un articolato circuito di riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una donna di 94 anni, residente a Nettuno (Roma), e di una fondazione senza scopo di lucro da lei costituita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma al termine di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri.